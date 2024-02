Juve-Frosinone, i convocati di Allegri per la sfida delle 12.30: la lista

La Juventus ospita il Frosinone nella gara valida per la 26ª giornata di Serie A - match in programma il 25 febbraio alle ore 12.30 - . Gli uomini di Allegri sono chiamati a vincere dopo il magro bottino raccolto nelle ultime 5 giornate: 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria per un totale di 5 punti.