Allegri, la Juve "che pensa al futuro" e il momento di Chiesa: "Lo sa anche lui"

Corsa Champions

"Vincere le partite non è facile, soprattutto in questi momenti. In un mese da uno scontro Scudetto siamo passati a giocare una partita importante con una grande pressione. Senza la vittoria oggi saremmo rimasti con l’amaro in bocca. Mancano 12 partite dalla fine, è ancora lunga ancora. Dovevamo riavere il sapore della vittoria"

Situazione Chiesa: tra fischi e gol che manca

"Finché è stato in campo è stato a disposizione della squadra, deve migliorare la condizione e ha saltato qualche allenamento. Un giocatore importante per la Juve, lo è stato, lo è e lo sarà. Il gol non è un problema, il calcio non è come il subbuteo. Lui deve rimanere sereno, ha grande tecnica ed è stato vicino al gol oggi. Ha fatto 60 minuti buoni e sono contento. Noi lo aspettiamo e sarà un valore aggiunto per il finale di stagione".

Le prestazioni di Alcaraz e Locatelli

"Carlos a fatto cose buone, poi si è intestardito in verticale. Abbiamo avuto ottime occasione dall’esterno verso l’interno. Un giocatore che può solamente che migliorare. Manuel non sta facendo male, è sempre presente. Come tutti sbagliamo, fa più o meno bene. Un giocatore affidabile e non molla mai, sono contento"

Dipendenza da Vlahovic

"Ci sono stati momenti in cui non segnava e abbiamo fatto buoni risultati lo stesso. Vlahovic sta trovando buona condizione e rimane in ritmo partita sempre. Con l’Inter è andato fuori ritmo, invece. Ora sta bene fisicamente e siamo contenti".