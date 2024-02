Di Canio: "Allegri, percorso avviato. Con la Coppa Italia e il 2° posto..."

MILANO - Il futuro di Massimiliano Allegri è uno dei temi più discussi tra i tifosi della Juventus . Domenica nel prepartita di Juve-Frosinone il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato interpellato in tal senso e la sera, durante la puntata di Sky Calcio Club, l'argomento è stato approfondito dagli ospiti in studio. Allegri ha ancora un anno di contratto con i bianconeri , oggi è 2° in classifica (+4 sul Milan 3°) e con ancora la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio da affrontare.

Marchegiani: "Valutare a fine stagione"

Il primo a esporsi è stato l'ex portiere della Lazio: "Aspetterei la fine della stagione, è indispensabile valutare un allenatore come Allegri anche dai risultati. Vale per tutti ma per lui in particolare, se vince la Coppa Italia e chiude al 2° posto per me è impossibile non confermarlo. Rinnovo? È un falso problema, se un allenatore si è preso carico di un percorso di 4 anni quello deve fare. Se la società non si sente forte allora l'allenatore ha bisogno di sentirsi forte con 2-3 anni di contratto ma se la società è forte...". Concorda Beppe Bergomi aggiungendo che: "Dovrebbe essere la normalità".