Collovati sicuro: "Alla Juve o resta Allegri o Chiesa. E ha fatto 5 gol..."

Marocchino: "Chiesa egoista, ma gioca troppo lontana dalla porta"

Domenico Marocchino si è espresso così sul numero sette bianconero: "Chiesa è un giocatore, e non voglio essere frainteso, con il quale giocare non è facile. È un giocatore prettamente fisico e tecnico, ma la sua prima idea quando riceve la palla è quella di vincere lo scontro con l'avversario da un punto di vista fisico. Vede poco il gioco, infatti non ci ricordiamo tanti assist. Quest'anno alla Juve ha la sfortuna di giocare troppo distante dalla porta avversaria. Anche nella lettura degli sviluppi del gioco un calciatore deve essere importante e in questo Chiesa difetta un pochettino. Sotto un certo punto di vista è un po' egoista. Non va valutato solo per i gol o per l'assist, ma anche per le scelte che fa in partita. Sulla fascia è avvantaggiato perché può pensare solo a saltare l'avversario".