Ansia Chiesa, Alex Sandro lo mette ko. Allegri sgrida la Juve

Chiesa-Alex Sandro, le condizioni dell'esterno

Problemi alla cavigia destra per Federico Chiesa dopo lo scontro di gioco avvenuto con Alex Sandro. Il difensore è entrato in ritardo sull'attaccante che è rimasto a terra molto dolorante. Gli è stato applicato del ghiaccio spray dai medici e poi ha riprovato a rientrare in campo con il resto del gruppo. Zoppicante e visibilmente dolorante anche l'allenatore gli ha intimato di uscire per non aggravare la situazione ed è rientrato negli spogliatoi. Intanto Allegri, durante l'allenamento della Juve, ha strigliato la squadra a seguito di alcune occasioni sciupate durante la partitella: "Dobbiamo fare gol, però, ragazzi!". E poi ancora: "Sempre a lamentarvi, non abbiamo tempo". In diversi hanno lavorato a parte in palestra mentre sono arrivate novità per Kean...