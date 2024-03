Zidane, l’ex compagno di squadra svela tutto: "Accetterebbe solo tre squadre"

Zidane, le parole di Gravesen

Il suo ex compagno di squadra ha proseguito parlando della possibilità di vederlo in Premier League, precisamente sulla panchina del Manchester United: "La squadra che aveva a Madrid era fantastica, e lui era preparato dall'inizio per quell'esperienza. Allo United la situazione è differente. È molto difficile fare qualcosa di buono con la squadra che ha Ten Hag in questo periodo". Nessun accenno, invece, in merito a quanto dichiarato proprio da Zizou su una possibile esperienza in Serie A con le parole che hanno fatto sognare i tifosi della Juventus in caso di addio di Max Allegri a fine stagione.