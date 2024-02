Zidane fa rima con Juve, il popolo sogna: nel caso di addio ad Allegri…

TORINO - Ci sono sogni che pulsano un po’ più forte. Sogni capaci di incunearsi anche nella crepa di una timida apertura. «Allenare in Italia? Perché no, non si sa mai», ha sibilato con fare sornione Zinedine Zidane lunedì sera, a Roma, in occasione del lancio del documentario biografico su Lippi. E tanto è bastato per soffiare sul fuoco della fantasia del popolo bianconero, per cui l’accostamento tra Zizou e la Juventus è fin troppo scontato, quasi ineluttabile. In virtù di un trascorso da calciatore di cui ancora oggi risuona l’eco. In virtù di un legame che nemmeno l’incedere del tempo ha potuto scalfire. «La mentalità vincente l’ho imparata alla Juventus, lì vincere è un obbligo e perdere un dramma», uno dei tanti aforismi che il francese negli anni ha dedicato alle sue stagioni bianconere.