Di Canio su Allegri e la Juve: "Voglio vedere come faranno a sostenere..."

TORINO - L'analisi del match del Maradona tra Napoli e Juventus , vinta dai padroni di casa all'88' con gol di Raspadori, è avvenuta nello studio di SkySport. A commentare il post partita, Luca Marchegiani che ha spiegato: "Il Napoli ha fatto vedere molti passi in avanti. Il primo tempo è stato divertentissimo forse la Juventus ha avuto più occasioni ma si sono viste azioni da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo il Napoli ha provato a controllare il gioco di più, la Juve aveva avuto già prima un'occasione per pareggiarla. Nel primo tempo Vlahovic ha avuto tre occasioni clamorose. Queste partite le decidono gli episodi e in quello il Napoli ha grande merito".

"La Juve meritava qualcosa in più"

Alle parole di Marchegiani si è aggiunto Beppe Bergomi: "Per le occasioni avute la Juventus, per come ha interpretato la partita, meritava qualcosa in più perché le occasioni sono state nette. Ho visto una Juventus coraggiosa rispetto alle ultime partite, le pressioni offensive oggi sono durate di più. Il Napoli è più compatto ma concede tanto e ha molte lacune difensive. Però almeno è squadra, lo vedi nella mentalità, nell'essere squadra e nel come sono uniti". Al coro si aggiunge anche Di Canio che conclude: "Cambi non all'altezza per la Juve. Nonge molto giovane, con Osimhen ha trovato il giocatore peggiore in quella situazione. Ho visto la partita come gli altri, ho visto una Juventus più coraggiosa. Vlahovic almeno un gol lo doveva fare".