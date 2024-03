Allegri ritrova Kean: l'allenamento Juve e le ultime su Rabiot e Mckennie

TORINO - Buone notizie in casa Juventus, Moise Kean punta l'Atalanta. L'attaccante, fermo da dicembre per un problema alla tibia, si è allenato con il resto della squadra in vista del match casalingo di domenica alle 18 contro gli orobici. Un rientro molto importante per Massimiliano Allegri in quanto con l'assenza per squalifica di Dusan Vlahovic l'attaccante azzurro potrebbe diventare una preziosa pedina da sfruttare uscendo dalla panchina. L'ultima partita di Kean risale all'8 dicembre 2023 quando giocò gli ultimi 7 minuti nel successo casalingo contro il Napoli.