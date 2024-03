Vlahovic, venerdì sera senza Juve: al Forum con Vanja e... Giorgio Armani

Serata di svago e sport per Dusan Vlahovic a Milano. L'attaccante della Juventus è squalificato per la sfida contro l' Atalanta di domenica all'Allianz, dopo l'ammonizione rimediata al Maradona con il Napoli, e si è preso una serata per andare a seguire Olimpia Milano-Partizan al Medionalum Forum. Il serbo è andato a vedere i suoi connazionali in Eurolega e l'ha fatto assieme alla sua fidanzata Vanja Bogdanovic.

Vlahovic al Forum per Olimpia Milano-Partizan

Vlahovic ha assistito a un match equilibrato e intenso con il risultato incerto fino alla fine dove l'Olimpia è riuscita ad avere la meglio per 85 a 83 del Partizan. Per Dusan una serata all'insegna del basket e, come spesso accade quando è in giro, di autografi e foto. L'attaccante della Juventus, infatti, si è lasciato andare a sorrisi, autografi e selfie con gli appasionati di calcio e non presenti al Forum. Dai video pubblicati anche nelle sue storie Instagram, c'è stato anche l'incontro e una chiacchierata con Giorgio Armani con cui ha scattato anche una foto, oltre agli abbracci con i connazionali serbi del Partizan.