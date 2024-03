McKennie, Rabiot e Alcaraz: come stanno gli infortunati Juve. E Kean...

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla super sifda casalinga contro l'Atalanta (domenica, ore 18) con la situazione infermeria che ha tenuto banco per tutta la settimana, specie a centrocampo. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico livornese ha detto che Weston McKennie si è allenato con il resto della squadra, pertanto sarà a disposizione. Non saranno delle partite, oltre allo squalificato Vlahovic, anche Alcaraz e Rabiot che, come sottolineato dall'allenatore bianconero, tornerà la prossima settimana.