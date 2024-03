"Non vedo campioni nella rosa della Juventus, solo tanti buoni giocatori"

«Bella domanda. Non capisco perché non approdi in una big italiana. In questi anni l’hanno cercato più all’estero, un mistero. Gian Piero è senza dubbio uno dei migliori d’Europa. Prima del suo arrivo l’Atalanta lottava per non andare in B. Gasp non ha vinto scudetti, ma ha conquistato 2 volte la Panchina d’Oro: dimostra tutto il suo valore. Anche perché l’hanno votato gli altri tecnici: miglior riconoscimento non poteva esserci, anche se magari non sta tanto simpatico a qualche suo collega, l’hanno comunque premiato».

Torniamo al campionato: cosa serve alla Juve per raggiungere il livello dell’Inter?

«La Juve ha fatto un bel colpo con Giuntoli: sa lui cosa fare, ma vorrei farvi io una domanda...».

Prego.

«Quanti bianconeri sarebbero titolari nell’Inter? Direi pochi, ma lascio ai lettori la risposta...».

Significa che Allegri non poteva fare di più?

«L’essere stati quasi al livello dell’Inter per mesi sottolinea il lavoro di Allegri. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juve non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati».