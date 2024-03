Juve, tutti i vantaggi del Mondiale: conti, sponsor e 5 miliardi di... occhi

Mondiale per club, che montepremi

Il Mondiale per Club, che si disputerà la prossima estate negli Stati Uniti, ha un montepremi faraonico, che si aggira sui 2,5 miliardi di euro, quanto la prossima Champions che vara il nuovo format a 36 squadre. Con una differenza: in Europa si gioca per l’intera stagione, negli Usa c’è un solo mese di sfide. Il guadagno minimo per ogni partecipante è di 50 milioni, chi alzerà il trofeo ne intascherà 100, ma il business potenziale può raddoppiare. Nel mezzo i vari step (qualificazione a ottavi, quarti, semifinale e finale) che garantiscono altri bonus per via via incrementare il gruzzolo complessivo.