Juventus-Genoa, i convocati. Bollettino Milik: c'è lesione

La Juventus è pronta ad affrontare il Genoa nel match in programma domani alle 12:30 all'Allianz Stadium. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha ribadito l'importanza della sfida e ha annunciato l'assenza di Milik in seguito ad un problema fisico rimediato nell'ultimo allenamento. Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati, aggiungendo un comunicato sulle condizioni dell'attaccante polacco: "Non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni". Allegri potrà tornare invece a contare su Mattia De Sciglio, ancora a zero presenze in stagione.