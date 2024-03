Juve-Genoa, Allegri: "Milik ko, torna Rabiot". Poi la spiegazione su Yildiz

Allegri, Yildiz e il ritiro

Allegri ha proseguito: "Il calcio non è una scienza esatta. All'inizio andavamo in vantaggio subito e non subivamo più, ci sono momenti in cui invece segni nel secondo tempo. Ultimamente siamo stati altalenanti, ora dobbiamo avere più compattezza quando non abbiamo palla. Ieri abbiamo finito allenamento alle 18, dopo la doccia eravamo a cena insieme. Non è stata una punizione il ritiro, è stato solo un momento di responsabilità che dobbiamo avere. Yildiz? C'è stato un momento in cui dopo due o tre partite fatte bene era un po' in calo e Chiesa stava tornando in condizione. Ultimamente ha giocato meno ma sta bene, avrà un futuro importante ma va lasciato crescere in serenità e senza responsabilità. Il ritiro l'ho deciso martedì, ne ho parlato con la squadra e siamo solo rimasti una sera in più".