Allegri, ottimismo per Juve-Genoa: novità su Rabiot e Perin

La Juventus continua a prepararsi per la sfida dell'Allianz Stadium contro il Genoa in programma domenica alle 12:30. I bianconeri hanno appena concluso l'allenamento di giornata e ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri. Adrien Rabiot, assente per infortunio nelle ultime due sfide di Serie A dopo la botta rimediata in casa contro il Frosinone, ha lavorato parzialmente in gruppo. Le possibilità di vederlo in campo contro la squadra di Gilardino, dunque, sono in crescita.