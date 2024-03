Chiesa, ansia Juve nel prepartita: problema alla spalla, ma gioca

Paura per Federico Chiesa prima del calcio d'inizio di Juventus-Genoa . L'attaccante bianconero, durante il riscaldamento, ha accusato un problema alla spalla ed è stato trattato dai medici del club. Il problema è comunque rientrato immediatamente, con l'attaccante azzurro che è regolarmente sceso in campo dal 1' affiancando Dusan Vlahovic in attacco.

Chiesa, le parole nel prepartita

Chiesa è anche intervenuto nel prepartita per parlare della situazione della squadra: "Il ritiro è stata una decisione presa martedì. Noi abbiamo detto subito di sì per trovare la giusta concentrazione e la voglia necessaria: nelle ultime due uscite questi valori sono venuti fuori ma non abbiamo vinto che è ciò che conta alla Juventus. Oggi dobbiamo ritrovare i tre punti. Dobbiamo pensare a vincere questa partita. All'andata, il Genoa aveva disputato una grande partita. La vittoria darebbe entusiasmo a noi e all'ambiente. Personalmente vorrei migliorare il mio score ma deve essere utile anche per la squadra. Doobbiamo stare insieme e uniti: i tre punti ci mancano dall partita contro il Frosinone".