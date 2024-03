Diretta Juventus-Genoa ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus è pronta a tornare in campo per ritrovare i tre punti ed uscire da un periodo complicato dove è arrivata una sola vittoria nelle ultime sette partite. I bianconeri scendono in campo all'Allianz Stadium alle 12:30 per affrontare il Genoa di Gilardino. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri, oltre a ribadire l'importanza della sfida, ha annunciato il forfait di Milik per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il tecnico della Vecchia Signora potrà però tornare a contare su Rabiot, Perin e De Sciglio (che in stagione non ha ancora mai giocato). Per i bianconeri vincere sarebbe di fondamentale importanza in ottica Champions League per tornare ad avere il Bologna (che venerdì sera ha vinto contro l'Empoli) a -7. Dall'altro lato il Grifone cerca punti per evitare di essere ripreso dalle ultime della classifica.