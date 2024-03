Miretti sul momento Juve: "Vlahovic espulso? Manca serenità". Sul ritiro...

Su Vlahovic, il tridente e il ritiro

"Il nervosismo di Vlahovic? Io ero lontano, non so cosa sia successo con Dusan. Chiaro che un po' di serenità venga a mancare, bisogna ritrovarla per uscire da questa situazione. Il tridente? Cambia l'interpretazione dei ruoli ma i moduli nel calcio di oggi non risolvono niente. Bisogna cercare di migliorare tutti, indipendentemente da chi va in campo. Il ritiro? Una presa di coscienza da parte di tutti, una responsabilità che ci siamo assunti per cercare di capire e trovare soluzioni. Ci siamo detti che dobbiamo raggiungere il secondo posto e vincere la Coppa Italia, porci degli obiettivi è sempre il primo stimolo. Faremo di tutto per raggiungerli", conclude Miretti.