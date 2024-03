Giua, il giallo a Cambiaso inspiegabile. E Spence su Chiesa?

Continua l’ascesa di La Penna , al terzo big match stagionale. Ormai il designatore Rocchi lo impiega come se fosse un internazionale. L’arbitro assegna un rigore nel primo tempo per un intervento di Rrahmani su Thuram. Decisione corretta, annullata subito dopo per posizione di fuorigioco nel corso dell’azione. Sul gol del Napoli : i replay non chiariscono se il calcio d’angolo da cui scaturisce il colpo di testa di Juan Jesus sia giusto (da alcuni replay l’ultimo tocco sembra di Di Lorenzo e non di Darmian). Il Napoli reclama un tocco di braccio di Darmian, ma l’esterno impatta di coscia. Bravo qui il direttore di gara a sedare le proteste col dialogo.

Barella, solo un richiamo. Lobotka ruvido

Nel finale due episodi nell’area del Napoli che accendono gli animi. L’ultimo riguarda l’intervento di Rrahmani su Thuram, il difensore devia con la punta dello scarpino il pallone, che acquisisce tutta un’altra traiettoria. Restano dubbi invece sul precedente contatto Meret-Thuram: l’attaccante sembra arrivare prima sul pallone, ma comunque lo scontro non pare da calcio di rigore. Corrette le sanzioni disciplinari: saranno tre i gialli totali, due per l’Inter (Pavard e Barella) e uno per il Napoli (Lobotka). A inizio match l’arbitro si limita al richiamo per Barella, che interviene su Traorè. Davvero ruvido l’intervento di Lobotka su Thuram, ma non ci sono gli elementi per una sanzione più severa.