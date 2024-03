Bremer, compleanno con sorpresa: arriva la chiamata del Brasile

Il Brasile ha ufficializzato i convocati per le prossime amichevoli contro Inghilterra e Spagna del prossimo 23 e 26 marzo. Il ct Dorival Junior in conferenza stampa ha annunciato anche la presenza in lista di Bremer, in precedenza escluso, al posto dell'infortunato Gabriel, difensore dell'Arsenal. Una bel regalo nel giorno del suo compleanno (27 anni), che non poteva festeggiare con una notizia migliore. Non solo l'ex Torino, ci sarà anche Danilo, come rappresentante della Juve, per i prossimi impegni della Nazionale.