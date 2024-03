Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª alla 33ª: orari e quando gioca la Juve

TORINO - Definito il quadro degli anticipi e dei posticipi delle giornate 31, 32 e 33 di Serie A. Ecco tutti gli impegni delle formazioni che interesseranno i club del massimo campionato italiano dopo la sosta delle nazionali e gli impegni di Pasqua. Fiorentina, derby contro il Torino e Cagliari: queste sono le tre gare che attendono la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata nella battaglia per un posto nella prossima Champions League. Posticipo domenicale contro la viola, anticipo del sabato per la stracittadina e match di apertura al venerdì per il 33° turno con gli impegni di Coppa Italia contro la Lazio a dettare le regole.