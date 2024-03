Di Livio: "Juve, salteranno tante teste...Allegri? Per me il sostituto è uno"

Di Livio su Tudor alla Lazio: "Scelta perfetta"

Di Livio ha parlato di Tudor, neo tecnico della Lazo, ai microfoni di Radiosei: "Lui era una grande promessa. Poi io sono andato a Firenze e lui è rimasto alla Juventus. Come compagno di spogliatoio ne porto un ricordo di grande professionista, molto positivo e pieno di voglia di lavorare. Lui adesso è un allenatore perfezionista e ha voglia di rimettersi in gioco in Italia, me lo ha detto poco tempo fa. Sono sicuro che la Lazio abbia fatto la scelta migliore, lui è molto carico. Dovrà essere aiutato dai giocatori e dalla società, è da capire come vorrà giocare. Non penso possa andare sul 3-5-2 dato che la squadra è costruita per il 4-3-3, farà un passo per volta. Essendo un ex calciatore, sa quali sono modi e tempi per entrare nella testa dei calciatori. C’è un momento di nervosismo nei biancocelesti, ma a Frosinone con quell’abbraccio hanno dimostrato compattezza.

Dovrà portare un’identità precisa, già dal prossimo campionato e dal mercato estivo. Lui era partito col 3-5-2, lì Luis Alberto potrebbe avere buoni valori nelle giocate, tipo Milinkovic con Inzaghi. Lazzari nella difesa a tre sarà un valore in questa squadra, a quattro è vincolato mentre da quinto può essere una spina nel fianco. Dal mio punto di vista il ciclo di molti giocatori è finito, poi i senatori ed i campioni sono quelli che devono metterci la faccia". L'ex bianconero ha rilasciato dichiarazioni molto dure anche nei confronti della Juve e di Allegri, svelando quale sarebbe la sua scelta per sostituirlo...