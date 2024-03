Conte e la Juve, Pepe svela il segreto più grande: “Non ci capiva nessuno”

"Ho fatto pochi gol in carriera e sono arrivati tutti con la Lazio! (ride, ndr). Sono dei ricordi indelebili: quando realizzai il primo all’Olimpico, lo 0-1, venivo da un filotto di tre gol in tre partite e fu il colpo in scivolata su assist di Matri. Un periodo fantastico e importante sia per me che per la squadra. Poi feci quello in rovesciata a Torino, uno dei più belli della mia carriera: è rimasto impresso nella memoria dei tifosi ed è servito per continuare a inseguire lo Scudetto. Una giocata del genere è questione di istinto: taglio da destra verso il centro, Andrea (Pirlo, ndr) mette in mezzo una palla fantastica e io stoppandola di petto vedo che si alza in maniera perfetta sul destro in alto. In quel momento per essere più veloce, l’istinto ti porta a colpire al volo, rubando il tempo a tutti. Lo stadio che viene giù per la gioia invece… come faccio a descriverla quell’emozione? Quello che vivi in quel momento è una cosa unica, impossibile da raccontare per la forza delle emozioni. Ho i brividi solo a parlarne". Inizia così la lunga intervista concessa da Simone Pepe, ex esterno protagonista del primo dei nove Scudetti consecutivi vinti, al sito ufficiale del club bianconero.