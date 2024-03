Adzic, il giorno della verità: il piano strategico sul promesso sposo Juve

Tra Primavera e Next Gen

Domani sarà il giorno della verità, in una sorta di derby con la Bosnia che può valere l’accesso alla fase finale: il Montenegro si aggrapperà ancora al suo numero 10 mentre i tifosi bianconeri si aspettano altre giocate da ammirare sul web, per cominciare a fantasticare su cosa potrà dare il 17enne alla Juventus, a cavallo tra Primavera e Next Gen. Il promesso sposo rappresenta un altro tassello nell’opera di scouting con cui il club bianconero sta non solo rinforzando il settore giovanile, ma sta pure ringiovanendo la prima squadra, attraverso il passaggio alla Next Gen che ha portato in prima squadra gente come Yildiz, Soulé, Iling Jr e via discorrendo. Colpi all’estero come un altro giovanissimo, l’argentino 16enne Francisco Barido, che sta già dimostrando a Vinovo di avere colpi da potenziale campione.