Popovic, la Juve non si ferma ad Adzic: era già in tribuna in Coppa Italia!

Le riflessioni intorno a un presente che profuma di lotta scudetto, in questa sessione invernale che potrebbe rivelarsi meno statica del previsto, si mischiano alle ambizioni di ruggente futuro. Un orizzonte che fa rima con giovani, un orizzonte mai secondario nella lista delle priorità di questa rinnovata Juventus. Che si è già assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Vasilije Adzic, rifinitore montenegrino classe 2006 che martedì atterrerà a Torino per le visite mediche e poi assisterà alla sfida contro il Sassuolo. E che, ora, sta seriamente valutando la possibilità di bissare con l’innesto di un coetaneo del baby prodigio ancora in forza al Buducnost.