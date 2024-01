Pagelle Juve: McKennie corsa e... pennello, applausi per Yildiz, Miretti martello

La Juventus raggiunge la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Lo fa superando con un 4-0 netto il Frosinone allo Stadium grazie a una tripletta di Milik e a un (altro) gioiello di Yildiz. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 2-0: il centravanti polacco sblocca su rigore dopo 11 minuti e poi raddoppia al 38' - al termine di un'azione spettacolare - con un sinistro rasoterra su assist (delizioso) di McKennie. Nella ripresa arriva il terzo timbro di Milik dopo soli 3': a seguito di un disimpegno sbagliato della difesa ciociara, Locatelli ruba palla a Mazzitelli e serve il polacco che deve soltanto stoppare e battere in rete. Al minuto 61 è ancora McKennie a illuminare, stavolta innescando Yildiz alla perfezione, che al volo in semi acrobazia di destro segna il suo terzo gol con la maglia della Juve (il secondo al Frosinone in questa stagione).