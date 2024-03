Sekulov, il primatista Next Gen può aiutare la Juve: cosa pensa di lui Allegri

Il nome a sorpresa è quello di Nikola Sekulov. A sorpresa sì, ma non inedito. Il 22enne della Next Gen viaggerà questo pomeriggio con la squadra in direzione Roma, per prender parte al primo dei tre appuntamenti ravvicinati con la Lazio, che daranno una direzione importante alla stagione della Juventus. Ma, appunto, non si tratterà di una prima volta. Il jolly offensivo, cresciuto calcisticamente e non solo a Vinovo, era già stato convocato per la sfida contro l’Inter a San Siro di un anno fa. Allora non trovò spazio in campo per celebrare l’esordio, che dunque potrebbe arrivare nella giornata di domani.