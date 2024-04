Galli esce con i pugni: "Juve senza un'idea di calcio. Allegri, poco coraggio"

"Questo inizio di 2024 per la Fiorentina è stato al di sotto delle aspettative, con tante delusioni con le squadre della parte destra della classifica. La squadra si è un po' persa, forse il post-mercato di gennaio ha lasciato delle scorie, non si è più ritrovata. Ovviamente la recente scomparsa di Joe Barone ha portato sconforto . La partita contro il Milan l'ha fatta, ha avuto le sue occasioni, ha trovato di fronte un grande Maignan e ha mostrato le sue lacune difensive. La Fiorentina ha un po' perso il suo filo, in più non si sa neanche se l'allenatore rimane o va via". Così Giovanni Galli , ex portiere di Milan e Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla sfida dell'Artemio Franchi di sabato sera, con la vittoria in trasferta dei rossoneri per 2-1.

Per Italiano è il momento di una big

A proposito del futuro del tecnico dei toscani commenta: "Italiano è un allenatore in crescita, ha fatto molto bene con alti e bassi. Ma ha avuto il merito di trasformare una squadra depressa a protagonista. Credo che per lui sia arrivato il momento di una nuova sfida, credo sia giusto. La piazza di Firenze è esigente, chiede chiarezza: vuole capire se si prosegue sulla linea degli ultimi anni o se ci sarà un salto di qualità definitivo. In questo senso la morte di Joe Barone non aiuta, servirà un po' di tempo per poter stabilizzare l'ambiente e le idee del presidente Commisso. Quella della Fiorentina è una situazione tutta in divenire. Bisogna aspettare un po' di tempo per far digerire e metabolizzare la scomparsa di Joe Barone".

Su Vicario, alla sua prima in azzurro: "Sono felice, riconosco che Donnarumma sia un grande portiere. Però quando vedo l'eleganza, la personalità, la figura di Vicario mi si apre il cuore. Donnarumma è imponente e che non ti fa vedere la porta dietro, Vicario invece è proprio una bella figura, appaga l'occhio, è elegante. Sono felice per lui. Se Donnarumma davanti a sé ha avuto un'autostrada, Vicario è arrivato in Serie A e in azzurro facendo la Via Crucis. Ha sofferto tanto e si è meritato la convocazione e l'esordio in Nazionale".