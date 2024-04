Alberto Ramella, morto fotografo che seguì Juve e Toro: il ricordo di Marchisio

Lutto nel mondo della fotografia e del giornalismo: Alberto Ramella è scomparso ieri notte a Moncalieri all'età di 77 anni. Nato proprio nella città della Toirno, si è sempre occupato di fotografia teatrale, sport, reportage, collaborando soprattutto con editori e giornali in Italia e all’Estero. A ricordarlo con affetto è stato un grande ex bianconero come Claudio Marchisio , dal momento che Ramella era anche il suo fotografo personale. Oltre la Juventus , il fotoreporter seguiva anche le gesta del Torino .

Il ricordo di Marchisio

Sul social X (ex Twitter), Claudio Marchisio ha voluto ricordare così il fotoreporter di Torino: "È con grande dolore che ho appreso oggi della tua scomparsa. Le tue fotografie non solo hanno catturato momenti preziosi della mia carriera e della mia vita personale, ma hanno anche raccontato la storia della nostra collaborazione e della nostra amicizia. Ogni scatto era un riflesso del tuo talento e della tua passione per l'arte della fotografia. Grazie a te, ho potuto condividere le gioie e le sfide della mia carriera. Oltre al tuo straordinario talento professionale, voglio ricordare anche la tua gentilezza, la tua dedizione e il tuo spirito altruista. In questo momento di tristezza, mi unisco al dolore della tua famiglia e dei tuoi cari. Le mie più sentite condoglianze vanno a loro, nella speranza che possano trovare conforto nel ricordo degli splendidi momenti trascorsi insieme a te. Riposa in pace Alberto".

Il cordoglio del Torino

Sul proprio sito ufficiale, il Torino ha voluto ricordare il celebre fotografo con una nota: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto al dolore della famiglia Ramella per la scomparsa di Alberto Ramella, stimato fotografo torinese, da moltissimi anni presenza fissa a bordocampo durante le partite casalinghe del Toro. Alla moglie, signora Alessandra, alla figlia Anna, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio del mondo granata".

Dalla Romania di Ceausescu alla Guerra del Golfo

Figlio d'arte (suo padre fotoreporter cadde in Afghanistan nel 1962), Ramella muove i primi passi nel 1971 quando documenta negli Usa i grandi raduni della contestazione pacifista e i megaconcerti hippy. Tra i suoi reportage di successo, si passa dalla Romania di Ceausescu fino alla Baghdad della prima Guerra del Golfo. Ramella fu attivo anche sul fronte orientale europeo: in Bielorussia immortala la firma del trattato di Belaveža, con un Boris Eltsin che firma ubriaco la nascita della Csi sulle ceneri dell’Urss.