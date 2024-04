Ravanelli e Juve-Lazio: "Il rigore? Una presa in giro. Allegri all'intervallo..."

Fabrizio Ravanelli ha analizzato la vittoria della Juventus contro la Lazio negli studi di Mediaset. L'ex attaccante ha elogiato Allegri per il ritorno ad una vittoria che avvicina i bianconeri alla finale di Coppa Italia , mentre non si è detto convinto dell'operato dell'arbitro Massa e del Var. Continua infatti a far discutere il calcio di rigore prima concesso e poi revocato per il fallo di Patric su Cambiaso nel primo tempo.

Juve-Lazio, Ravanelli sul rigore: "È una presa in giro"

L'ex attaccante ha commentato così la decisione del Var di intervenire per segnalare il fuorigioco di Cambiaso nell'azione del rigore: “Questa regola non la condivido, quello di Patric è un passaggio volontario. Non può non dare un rigore del genere, così perde di credibilità l’arbitro e l'intero movimento calcistico. Questa è una presa in giro“. Una posizione netta quella di Ravanelli, per sottolineare un intervento della sala Var che ha lasciato più di qualche dubbio tra gli addetti ai lavori e i tifosi.