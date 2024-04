Icardi, Wanda Nara agita il mercato Juve: cosa c’è di vero? Intanto Kean…

TORINO - Una foto ha mandato in breve tempo in tilt il popolo dei social, juventini e non: Wanda Nara in una sua posa da influencer con una tuta , ma non una a caso. Con la J del logo della Juventus in bella vista: in un’immagine c’è solo lei, in un’altra c’è anche il marito Mauro Icardi . Che alla Juve in passato è stato più volte accostato, prima di accasarsi in Turchia. Facile immaginare come un paio di scatti abbiano agitato l’universo bianconero, con i tifosi che hanno interpretato la mossa come un indizio di mercato o quantomeno un tentativo di smuovere le acque.

Cosa c’è di vero? Poco o nulla a livello di trattativa, perché Icardi non è un profilo “alla Giuntoli” e perché contatti concreti tra le parti non ci sarebbero stati. Ma di sicuro c’è che Wanda Nara non fa niente per caso: tutto è studiato nei dettagli, specialmente ciò che viene condiviso via social. Di sicuro la moglie-agente di Icardi ha ottenuto un risultato immediato: alzare la temperatura dei tifosi (juventini e non) e far di nuovo circolare il nome di Maurito che nel Galatasaray sta viaggiando in stagione a quota 24 gol in 39 presenze complessive. Ma il ritorno in Italia della famiglia Icardi è un pensiero costante per Wanda che ha sempre avuto buoni rapporti con il club bianconero e che già ai tempi del Napoli ha in più occasioni avuto modo di parlare con Cristiano Giuntoli. Per il momento resta solo il messaggio social, in attesa di approfondire.