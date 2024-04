Diretta Juventus-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus torna in campo dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio. Allo Stadium, i bianconeri ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella gara valida per la 31ª giornata di Serie A. All'andata vinse la Juve per 1-0 con gol di Miretti. Gli uomini di Allegri sono chiamati a fare punteggio pieno per difendere il terzo posto dal Bologna, che alle 12.30 scenderà sul campo del Frosinone.