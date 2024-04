Ravanelli si allontana dai No Max: “Juve, non risolvi tutti i problemi se…”

Fabrizio Ravanelli è tornato a parlare della Juventus dopo la vittoria arrivata all'Allianz Stadium contro la Fiorentina . Penna Bianca , sul momento e sul futuro bianconero, ha dichiarato: "Io credo che sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia la Juventus ha fatto molto bene nel primo tempo contro la Fiorentina giocando con determinazione, carattere, voglia e dinamismo. Era riuscita a sbloccare la partita e ha avuto anche delle occasioni per raddoppiare poi per qualche centimetro non ci è riuscita. Poi negli ultimi 20 minuti del secondo tempo è calata e non so questo da cosa dipenda, non so se è stata una scelta della squadra o se era stanca però ha rischiato.

"Sicuramente i cambi non hanno dato una mano alla Juventus per riuscire a a tenere quell'intensità alta perché ha sofferto, ma al di là di tutto era importante vincere per venire fuori da una situazione difficile e ci è riuscita. Può ripartire da questa vittoria come aveva dimostrato nel girone di andata soffrendo e vincendo".

Ravanelli su Bremer e Conte

Ravanelli ha poi parlato della possibile cessione di Bremer, aggiungendo: "Se la Juventus decide di fare cassa non so quanti giocatori possano rimpiazzare Bremer a quel livello". Successivamente, sul futuro della Vecchia Signora: "I tifosi vogliono Conte? È stato bravo a ricostruire alla Juventus, all'Inter ma anche in Inghilterra, sanno che è stato una bandiera della Juventus e andrebbero su Conte perché sono sicuri della sua cultura del lavoro e tutto il resto ma alla base di tutto ci deve essere un progetto perché non risolvi tutti i problemi prendendo semplicemente un allenatore nuovo. Serve un lavoro completo e ci vuole tempo perché per ricostruire una squadra cambiando l'allenatore non ritorni a vincere. Ci vuole tempo, ci vogliono quei giocatori che possono fare al caso della Juventus".