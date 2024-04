Pintus a Del Piero: “Al Real i giocatori li torturo per reggere il calcio di oggi”

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex preparatore della Juve ha raccontato cosa è previsto nel programma di allenamento dei Blancos, ricordando anche il suo trascorso con i bianconeri tra il 1991 e il 1998 e durante la stagione 2006-07. Al suo fianco Alessandro Del Piero , che nel post gara ha detto la sua sulla sfida tra gli uomini di Ancelotti e i Citizens di Guardiola che ha entusiasmato gli spettatori per ritmi di gioco e bellezza dei gol (3-3 in risultato finale).

"Ci vogliono tecnica e fisico"

"Un esempio formidabile ma ne abbiamo parecchi, come Camavinga, Valverde e Rodrygo - ha dichiarato Pintus - . Ci vuole tecnica abbinata al fisico. Kroos e Modric sono due esempi agli antipodi. Abbiamo tanti giovani, ma loro hanno 39 e 36 anni e sono dei professionisti impeccabili che si allenano tutto il giorno. Sono un esempio per i giovani. Modric è ancora esplosivo, Kroos ha tantissima resistenza"

"Ci alleniamo sempre al mattino. Facciamo tanti lavori specifici individuali, soprattutto a livello fisico i carichi sono fatti per ogni singolo giocatore a seconda di quello che serve. Chi vincerebbe una gara sui 30 metri? Se la giocano Rodrygo e Vinicius".

"Sui 3 mila metri invece Valverde avrebbe la meglio su Vinicius, anche se non sarebbe semplice". E ancora: "Non è semplice analizzare i dati della partita. Se corri di più non è detto che poi alla fine tu riesca a vincere. Quello che conta sono le accelerazioni, non sempre correre più chilometri è legato al risultato positivo". Pintus ha poi ricordato la propria esperienza come preparatore atletico della Juve durante gli anni Novanta e nel corso della stagione trascorsa dai bianconeri in Serie B.