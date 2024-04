"Puro calcio", "Altro gioiello": Barido show, tifosi Juve estasiati sui social

Dal video che circola sui social si può notare proprio la sua attitudine nel mandare in porta i compagni con passaggi filtranti. La classica imbucata alle spalle della difesa per permettere ai propri compagni di presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. Degli assist che ricordano quelli di Iniesta per come la palla arriva a destinazione con i giri contati.

Ama andare a prendersi la palla per inventare. Non disdegna anche il ripiegamento difensivo, generoso anche nella corsa verso la propria porta, una sorta di tuttocampista in grado di svariare e non dare punti di riferimento agli avversari in campo. Per lui si è parlato anche di un possibile salto con l'U17 di Rivalta per giocare con i ragazzi più grandi. Intanto i tifosi non hanno perso tempo e sui social hanno commentato le sue giocate: "Questo ragazzo è PURO CALCIO" esaltando la sua classe palla al piede. O ancora c'è chi ha scritto: "Un altro gioiello". Sì un diamante grezzo che la Juve è stata brava a portare in Italia e a cogliere l'occasione come fatto in passato con Soulé dal Velez. Dire dove possa arrivare è difficile, ma per come si è presentato il futuro lascia ben sperare, soprattutto il popolo bianconero.