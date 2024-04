Yildiz, la Juve e la reazione al gol di Del Piero: "È il mio preferito"

Di gol "alla Del Piero" ne abbiamo ammirati tanti: tiro a giro sul secondo palo e linguaccia come esultanza. Ma un'altra rete lo ha proiettato nell'Olimpo dei migliori giocatori. Dobbiamo fare un salto indietro al dicembre del 1994, quando ancora non esisteva il suo marchio di fabbrica. Si giocava Juventus-Fiorentina e il giovane Alex non era ancora una leggenda. Veniva dalla prima stagione in bianconero, passata per vari mesi con le giovanili, prima di fare l'esordio in Serie A. In panchina c'era Lippi e il poi ribattezzato Pinturicchio con una prodezza contro la Viola mise in chiaro subito le sue potenzialità. Ora questo gol viene visto e rivisto sui cellulari e i pc e anche Yildiz ne è rimasto estasiato.