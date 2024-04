Gli astrusi algoritmi e il valore di Yildiz: perché per la Juve non contano

Quanto vale Kenan Yildiz ? Ognuno ha la sua idea, ma c'è chi ha provato a stabilirlo scientificamente. Sono gli statistici del Cies, una società che nasce dalla collaborazione fra l'Università di Neuchatel e la Fifa e che periodicamente stabilisce, attraverso un algoritmo creato appositamente, il valore dei giocatori. Il sogno di Infantino è sempre stato quello di trasformare queste valutazioni in prezzi effettivi, per regolamentare il mercato in modo scientifico. Ovviamente la proposta non ha mai trovato riscontri. Tuttavia la pubblicazione delle varie classifiche con le valutazioni del Cies fa sempre discutere. Ora, per esempio, ha fatto uscire quella con chi è cresciuto di più fra gli Under 23 e lo juventino è stato valutato...23 milioni.

Yildiz, la valutazione

Per carità, l'incremento è alto, perché sei mesi fa era valutato appena 2 milioni. Ma quella cifra ha fatto discutere: perché è vero che Yildiz è ancora molto giovane (per quanto è certamente più "vecchio" del sedicenne Yamal del Barcellona che viene valutato 145 milioni di euro), ma in tanti sono convinti che la sua valutazione sia nettamente superiore, per quanto ha mostrato in campo e per i calcoli in prospettiva, il "prezzo" di Yildiz è almeno il doppio, ovvero oltre i 45 milioni. Ma è davvero un problema la valutazione del Cies? In verità no, perché Yildiz è uno dei pochissimi veramente incedibili nella rosa della Juventus e Giuntoli non deve sforzarsi a calcolare il prezzo giusto per il turco.