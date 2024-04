Vlahovic e Vanja, compleanno a Parigi. Ma i tifosi Juve notano un dettaglio

Dopo aver ufficializzato ritorno di fiamma con la Bogdanovic lo scorso capodanno, Vlahovic non si separa più dalla sua Vanja . Dalla cena torinese per festeggiare il nuovo anno alla sfida di basket tra l'Olimpia Milano e il Partizan Belgrado al Mediolanum Forum di Milano . Il ritorno della modella serba nella vita sentimentale dell’attaccante della Juve ha sicuramente ricaricato Dusan anche dal punto di vista delle prestazioni in campo. Su questo tema ci scherzano anche i tifosi juventini che più volte sui social, dopo i gol del numero 9 bianconero, ringraziano la giovane modella.

Vlahovic e Vanjia, spunta l'anello e i tifosi sognano

Qualche giorno fa, grazie al riposo concesso da mister Allegri, Dusan e la sua Vanja si sono concessi una breve fuga romantica a Parigi per festeggiare il compleanno della modella. Il viaggio è stato documentato da alcuni scatti social postati dal numero 9 della Juve su Instagram, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei tifosi juventini. Una foto di Vlahovic e Vanja abbracciati, con la Torre Eiffel sullo sfondo e un prezioso anello che ruba l’occhio. “HBD, LY”- “Buon compleanno, tiamo” , un emoticon della torta, una stella che splende e un cuore bianco - questa la dedica di Vlahovic. I sostenitori bianconeri hanno molto apprezzato lo scatto, ma ciò che ha suscitato maggiore interesse e curiosità è stato il gioiello sfoggiato da Vanja. Regalo di compleanno e nozze in vista anche per Vlahovic? Non sarebbe il solo visto che nel 2024 ci sono già “prenotati” altri due matrimoni bianconeri, quello di Rugani e Michela Persico (previsto per fine maggio) e quello tra Federico Chiesa e Lucia Bramani (per ora non si hanno notizie sulla data.