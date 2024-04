“Capolinea Allegri, la Juve cambierà. Conte? So le piazze che lo attirano…”

E sulla Juve l'ex attaccante ha detto: "Tutto mi fa pensare che Max sia giunto al capolinea, anche se è in linea con gli obiettivi: Champions e valorizzazione dei giovani. La mia sensazione è che la Juve cambierà guida tecnica". Sulla stagione dei bianconeri: "Non parlerei di fallimento, nello sport non esiste. Quando vinci o perdi c'è solo da imparare. Una società organizzata deve programmare con anticipo le mosse per la stagione successiva. C'è stato un aumento di capitale e il club è stato chiaro: c'è necessità di guardare il bilancio e la squadra sarà composta da tre-quattro giocatori esperti più tanti giovani".

Su Soulé: "Giocatore fortissimo e di prospettiva. Non so quali siano i piani suul suo futuro e se sia nelle idee del Napoli, ma è un profilo di assoluto valore". In chiusura poi ha parlato di Conte: "Antonio è un grande amico e sono di parte. Credo sia tra i tre migliori allenatori del mondo. Lui è sempre stato attirato da piazze come Roma e Napoli. Vuole un grande progetto e la Serie A ne beneficerebbe ad avere uno come lui in una grande piazza".