Giuntoli, indizi sul futuro Juve: "Con Allegri valutiamo tanti giocatori..."

TORINO - "Per quanto riguarda le parole di Elkann, mi hanno fatto piacere, mi lusingano: è un grande stimolo a dare ogni giorno di più per questo grande club. Manna va via? Stiamo parlando con lui per cercare di capire quale sarà il suo percorso nel rispetto del nostro club". Ai microfoni di Dazn, nel prepartita del Derby della Mole, è intervenuto il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli: "Siamo molto concentrati sul presente, a inizio anno con società e allenatore ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare, cercando di arrivare in Champions League, in finale di Coppa Italia, valorizzando tanti ragazzi e abbassando i costi. A fine anno ci sarà modo e tempo per capire quale sarà il futuro della Juventus con gli obiettivi chiari come sempre abbiamo fatto. Ci metteremo a sedere con il mister, che ha un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro".