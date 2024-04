Juve, crollo nel ranking Iffhs: la classifica di aprile e le posizioni perse

La Juventus non sta attraversando il suo miglior momento della stagione. Nelle ultime tre gare i risultati sono tornati: due vittorie (una in Coppa Italia con la Lazio, l'altra in campionato con la Fiorentina) e il pari nel derby contro il Torino . Prima, però, la squadra di Allegri ha vissuto un periodo ancora peggiore, contrassegnato da un solo successo, quello contro il Frosinone, in nove gare. Numeri che hanno fatto sprofondare i bianconeri nel ranking stilato dall'IFFHS .

La Juve e la classifica Iffhs

Pochissimi i punti conquistati negli ultimi due mesi per la Juve di Allegri. Così dal decimo posto di un paio di mesi fa, ha perso molto terreno in questa speciale classifica. Ma come vengono attribuiti i punteggi? Esistono quattro livelli di difficoltà in base ai campionati nazionali d'appartenenza: i club che partecipano a leghe di livello più alto ricevono 4 punti per ogni partita vinta, 2 per un pareggio e 0 per una sconfitta. Al livello 2 vengono assegnati 3 punti per vittoria, 1,5 per il pari e a scendere per i livelli inferiori. I punti ottenuti in Champions e Copa Libertadores pesano di più. Tra parentesi per ogni club la differenza di posizione con la classifica di marzo.



La classifica Iffhs: dalla 100ª all'91ª posizione

100) Monterrey (Messico) 137 (+22 posizioni)

99) Shakthar Donetsk (Ucraina) 137.5 (- 4)

98) AEK Atene (Grecia) 137.5 (=)

97) Real Betis (Spagna) 138 (-15)

96) Az Alkmaar (Olanda) 138.5 (-17)

95) Newell's Old Boys (Argentina) 139.5 (+8)

94) Al Nassr (Arabia Saudita) 139,75 (+8)

93) Kawasaki Frontale (Giappone) 140 (=)

92) Celtic (Scozia) 140,5 (-2)

91) Wydad AC Casablanca (Marocco) 141 (-14)