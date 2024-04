Perin, per il titolare che non gioca partita doppia: a Cagliari e in Coppa

TORINO - A Cagliari, venerdì in campionato, e martedì prossimo a Roma, in Coppa Italia contro la Lazio, toccherà a Mattia Perin difendere la porta della Juventus. Se in Coppa la presenza in campo del secondo portiere bianconero è certa, non altrettanto quella all’Unipol Domus di Cagliari, ma si renderà necessaria visto l’ infortunio capitato nel derby a Wojciech Szczesny .

Il polacco ha subito una frattura scomposta del setto nasale dopo lo scontro in area con il granata Masina. Operato già sabato sera a Chivasso dal dottor Libero Tubino, il bianconero - accompagnato dal medico sociale Marco Freschi - ha trascorso la notte in ospedale ed è stato dimesso ieri mattina.



Szczesny punta il Milan. A Cagliari spazio a Perin

Szczesny, che è apparso di buon umore nonostante l’inconveniente, dovrà stare a riposo per 48 ore e poi, da domani, potrà riprendere ad allenarsi. Senza strafare e con una protezione: il bianconero ha già detto di non volere una maschera perché non la sopporta e gli ostacolerebbe anche la visuale, dunque indosserà soltanto un archetto in carbonio a difesa del naso. Per precauzione, però, dovrebbe saltare la trasferta a Cagliari e tornare così a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Milan all’Allianz Stadium, che dovrebbe essere anticipata a sabato 26 aprile.



Spazio così a Perin, chiamato agli straordinari contro Cagliari e Lazio in questa stagione che lo ha visto in campo soltanto in cinque partite. Titolare in Coppa Italia, dove ha subito soltanto un gol (dal Frosinone), a fronte delle dodici reti segnate dalla Juventus nelle tre partite che l’hanno portata in semifinale, in attesa del ritorno in casa della Lazio, in campionato il secondo portiere è sceso in campo soltanto tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, contro Bologna ed Empoli, quando ha sostituito l’infortunato Szczesny, alle prese con una botta subita in allenamento, e quando ha subito anche in quel caso soltanto un gol, dal rossoblù Ferguson

Perin e la Juve legati fino al 2025

Perin ha la fiducia di tutti (tecnico, compagni e società) perché è il “secondo” soltanto per le gerarchie e per gli equilibri interni, non certamente per le sue qualità. L’ex Genoa sarebbe probabilmente titolare in qualsiasi altra squadra ed è di fatto un titolare aggiunto della Juventus, che gioca quando serve, con il grande merito di farsi sempre trovare pronto, garantendo lo stesso livello di affidabilità a difesa della porta che assicura Szczesny.