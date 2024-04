Soulé-Juve, post social e commenti a valanga: “Non vogliamo sentire nulla”

Auguri social e tantissimi commenti per Matias Soulé. Ha iniziato la Juventus con il post del "buon compleanno" per l'argentino e poi hanno proseguito i tifosi. Un compleanno sicuramente felice per la stagione di Mati con la maglia del Frosinone, reso un po' più amaro per l'errore dal dischetto contro il Napoli. Al di là di questo aspetto l'attaccante esterno ha dimostrato di essere dentro la partita con giocate importanti e una forte mentalità. Sin qui in Serie A ha dimostrato di poterci stare molto bene e in estate farà ritorno in bianconero, anche se il suo futuro appare ancora incerto - su di lui anche tre club di Premier League. "Sto parlando con la Juve, non so cosa succederà" aveva detto a ESPN un paio di settimane fa. Sulla situazione hanno commentato anche diversi tifosi, proprio sotto al post degli auguri del club.

Soulé, futuro Juve e commento tifosi Tanti i sostenitori di Matias Soulé e, infatti, la maggior parte dei commenti è positiva per lui e per il suo futuro. C'è chi ha scritto: "L’anno prossimo è nostro, non voglio sentire nulla" e chi invece spera "non siano gli ultimi da tesserato Juve". Da "il nostro futuro" ai semplici auguri di buon compleanno per il classe 2003, ma sono stati tantissimi i supporters a scrivere un messaggio per l'argentino.

Poi, però, si registrano anche altri commenti, più 'negativi' ma indirizzati alla società: "Certo, auguri. Poi lo impacchettate per venderlo..." assieme a una foto con hashtag #AllegriOut. O ancora: "Auguri alla futura plusvalenza" e quel "è pronto per cederlo...". Insomma, difficile dire quel che succederà da qui a qualche mese sul futuro di Soulé ma è chiaro che, per tanti tifosi della Juve, sia importante per qualità e modo di giocare.

