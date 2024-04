Cambiaso e le voci su Allegri via dalla Juve: un lapsus lo tradisce, poi…

Le voci su Allegri

Sulla sua stagione: "Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo". Su Allegri: "Ogni allenatore ha le sue richieste, lui mi ha chiesto di essere più presente in zona gol e di aiutare la squadra con le mie qualità. Quanto è stato importante? Importantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata. Devo ringraziarlo tantissimo e sono molto contento di essere allenato da lui. (Cambiaso si è subito correto ma inizialmente ha avuto un lapsus e in diretta ha usato il verbo al passato - essere stato- ). Come viviamo le voci sul suo futuro? Non le viviamo, siamo troppo concentrati sui traguardi da raggiungere".