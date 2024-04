Champions, l'assegno che aspetta Giuntoli. Juve pronta a passare all'incasso

A oggi però il Bologna quarto è ancora a 4 punti di distanza dai bianconeri, i giallorossi quinti sono scesi a -8 anche se con la suddetta ventina di minuti da recuperare, l’Atalanta sesta resta a 12 punti, seppur con una partita in meno (quella da recuperare contro la Fiorentina). Proprio il risultato dei nerazzurri di Gasperini è quello che cambia maggiormente il quadro della corsa Champions, perché con la possibilità di ottenere la qualificazione con il quinto posto che si fa sempre più concreta, ormai ai limiti della certezza (c’è il 99,8% di probabilità, secondo gli ultimi calcoli dell’apposito algoritmo di Opta) sarà decisivo restare davanti alla sesta: e 9 punti in 6 giornate (ipotizzando che l’Atalanta batta la Fiorentina , altrimenti i punti sarebbero 10 o 12) sono un margine abbastanza sicuro anche per la Juve claudicante di questi tempi.

Si avvicina, dunque, il momento in cui Cristiano Giuntoli avrà la certezza del budget per varare il piano di rafforzamento per la prossima stagione. Detto della nuda, cruda e soprattutto vitale qualificazione alla prossima Champions, è chiaro che un quinto posto non sarebbe certo soddisfacente per la Juve, che deve qualcosa in più prima di tutto a se stessa, per rendere giustizia a quanto a saputo fare fino a febbraio e a una stagione in cui è stata l’unica vera rivale dell’Inter, sia pure solo per cinque mesi.

Juve, la Champions e il Cagliari

Così, se da un lato la qualificazione alla Champions è ormai davvero a un passo, dall’altro Allegri e i giocatori bianconeri devono provare a inseguire il Milan e il secondo posto, tenendo a distanza il Bologna dalla terza piazza che occupano adesso. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, in una partita complicata non solo per l’ottimo stato di forma della formazione di Ranieri (13 punti nelle ultime otto giornate, 3 in più della Juve) ma anche per l’atteggiamento attendista che la squadra bianconera soffre particolarmente (i rossoblù sono penultimi per possesso palla in Serie A con il 42%). Partita complicata, ma nella quale una vittoria permetterebbe alla Juve di guadagnare sicuramente punti almeno su una tra Bologna e Roma, che si sfideranno lunedì all’Olimpico, e forse anche sul Milan che nella stessa sera proverà a impedire all’Inter di vincere artimeticamente lo Scudetto nel derby.