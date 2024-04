Huijsen e Soulé, futuro Juve? La foto che fa sognare i tifosi bianconeri

Dean Huijsen e Matias Soulé immortalati insieme. No, non è la foto di una vecchia partita della Juventus Next Gen o di qualche allenamento di alcuni mesi fa. I due calciatori di proprietà del club bianconero, ora rispettivamente in prestito alla Roma e al Frosinone, si sono ritrovati in occasione del 21esimo compleanno del fantasista, occorso 3 giorni fa ma con la foto pubblicata soltanto quest'oggi sui canali social del difensore.