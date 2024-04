Matri, Allegri e la Juve: “Posizioni distanti. Chi sacrificherei tra i big"

L'ex attaccante della Juve ha poi proseguito parlando dei singoli. Su Chiesa ha detto: "Dopo l'infortunio ha avuto qualche difficoltà a tornare in piena forma. Vive di spunti e fisicità. Non so come sia il rapporto con Allegri, ma ricordo dopo un gol che è corso ad abbracciarlo . Sulla posizione in campo decide l'allenatore... con Mourinho c'è chi giocava terzino... non può fare così. A mio avviso resta uno di quelli sacrificabili dovessi scegliere un big da cedere". E su Vlahovic : "A me dicevano sempre che l'importante è creare occasioni e averle. Su di lui c'erano tante aspettative che sono rallentate molto. Ha fatto 15 gol e ha avuto tante situazioni favorevoli . Dal punto di vista mentale è più presente, ma gli manca lucidità sotto porta per diventare un top mondiale".

Sulle prestazioni di Alcaraz e Weah: "Secondo me un occhio alla partita di Coppa Italia c'è stato. Sulle scelte iniziali a me non piace criticarlo, però critico questi giocatori che non hanno risposto in campo all'opportunità di giocare che gli è stata data". A chiudere Matri ha parlato del mercato: "Alla Juve serve una rivoluzione? O qualche innesto mirato? Inserirei giocatori di qualità per partecipare alla Champions e puntare allo scudetto nella prossima stagione, non venderei Bremer ad esempio. Non vendo l'elemento migliore della linea difensiva per due incognite magari...".