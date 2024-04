Alla Juve con Zidane, ora si dedica al golf e alla sua impresa: lo riconoscete?

Probabilmente in pochi lo avranno riconosciuto. Dalla foto è praticamente impossibile, ma i più attenti avranno capito di chi si tratta. Vi diamo qualche indizio per risolvere i dubbi. Ha giocato in Serie A per tanti anni con il Bologna e un paio di stagioni con la Juve. E' stato allenato da Lippi, Ancelotti e Mazzone oltre a essere uno dei pochi calciatori ad aver vinto tre campionati: C1, B e quello in massima serie con i bianconeri. Ecco forse con questa descrizione potrebbe essere un po' più facile capire di chi stiamo parlando.

Dalla D allo scudetto con la Juve: la sua storia La sua storia è fatta di tantissima gavetta ma anche soddisfazioni perché il calcio gli ha regalato la possibilità di crescere sotto tanti punti di vista, di vincere e soprattutto raggiungere la vetta. Una gavetta la sua partita dai campi della D fino a passare alla Spal, squadra in cui è cresciuto nel settore giovanile, in C1. Poi da qui la scalata verso l'alto. Perché a mettere gli occhi sul difensore è stato proprio il Bologna. Dopo aver vinto il campionato di Serie B con i rossoblù, è arrivato a giocarsi una semifinale di Coppa Uefa con Mazzone in panchina e a vincere l'Intertoto nel 1998.

Sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni fino alla chiamata della Juventus, squadra in cui ha giocato dal 2000 al 2002, condividendo anche una stagione con Zizou Zidane raggiungendo il traguardo delle 45 presenze. "Il Bologna è stata l'occasione per propormi nel calcio importante. Un trampolino di lancio per arrivare anche allo scudetto con la Juve. Sono legatissimo alla piazza perché sono stato lì 6 anni e ci siamo tolti grandi soddisfazioni anche in Europa" ha detto in una recente intervista su RTL 102.5. E proprio l'occasione in bianconero l'ha portato allo scudetto...

