Parlano i numeri: quando gioca la Juve il VAR si usa solo contro i bianconeri

Nel weekend della 33ª giornata di Serie A ha fatto discutere soprattutto la direzione di Piccinini alla Unipol Domus, in Cagliari-Juve . L’episodio più contestato è la gomitata di Mina ai danni di Alcaraz nell’area dei sardi, non sanzionata dal direttore di gara. Un errore, peraltro non corretto dal Var: il colombiano salta più in alto dell’argentino e lo colpisce al viso, prima di intercettare di testa il pallone. L’impatto provoca ad Alcaraz anche una vistosa ferita, che gli costerà tre punti di sutura: un fallo da rigore.

Juve unico caso

La cronaca però ci porta ad allargare lo sguardo: la Juventus, di tutte e venti le squadre di Serie A, è l’unica a non aver mai avuto nemmeno una On Field Review a proprio favore. Primo in questa classifica c’è l’Hellas Verona, a quota 8 Ofr “pro”, seconda l’Inter, a 7 a pari merito con altre due squadre, Fiorentina e Roma. Per quanto riguarda le review che danno esito avverso, in cima alla classifica c’è il Frosinone (a 8), seguito da Cagliari e Lecce (a 6). Statistiche del genere non dipendono ovviamente solo dagli arbitri e dai Var, ma anche dal tipo di partite e da altre circostanze imprevedibili, insomma da un contorno di elementi non pronosticabili a priori. Di certo, non hanno nulla a che fare con due fattori. Uno: fino a qualche tempo fa si parlava della tendenza di alcuni Var (soprattutto Var Pro) più giovani e meno esperti a non richiamare al monitor colleghi più “autorevoli”. Due: gli arbitri più esperti e blasonati non andrebbero volentieri all’On Field Review per non vedere sminuita la propria credibilità e autorità.